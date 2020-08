Bennet si accoda ai rivenditori di elettronica con il lancio di una campagna promozionale che vuole rivendicare il proprio posto nel mercato della rivendita, proponendo al pubblico italiano tantissimi prezzi bassi e fissi.

Tutti gli acquisti possono essere completati esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o altrove, entro e non oltre il 5 agosto 2020. Le scorte, sebbene non si parli a tutti gli effetti di una campagna promozionale SottoCosto, sono da ritenersi limitate, ciò sta a significare che una volta terminate non verranno rifornite.

Volantino Bennet: tanti sconti per tutti gli utenti

Il volantino Bennet decide di non puntare direttamente alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, ma fermarsi entro i 400 euro, cercando quindi di soddisfare gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Uno dei terminali più richiesti resta sicuramente l’Apple iPhone 8, oggi disponibile alla modica cifra di 379 euro nella versione no brand. Non è chiaramente recentissimo, e sicuramente sul mercato si può trovare di meglio allo stesso prezzo, ma resta ancora molto richiesto dal resto della popolazione italiana.

In alternativa potete decidere di buttarvi sul mondo Android, qui trovate la coppia di Samsung Galaxy, più precisamente Galaxy A70 e Galaxy A20e, in vendita comunque ad un prezzo che non supera complessivamente i 269 euro.

Per ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino Bennet, raccomandiamo la visione delle pagine che trovate elencate qui sotto.