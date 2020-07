Unieuro abbatte tutti i prezzi di vendita dei principali prodotti attualmente inseriti nel proprio catalogo, con la campagna promozionale SottoCosto, disponibile sino al 2 agosto nei punti vendita e direttamente sul sito ufficiale.

Come specificato, l’acquisto potrà essere completato prima di tutto online, in questo caso la spedizione è da ritenersi completamente gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, senza limiti o differenze sostanziali sulle categorie merceologiche coinvolte.

Non dimenticatevi dei migliori codici sconto Amazon e di tutte le offerte speciali disponibili sul nostro canale Telegram, iscrivendovi qui risparmierete davvero moltissimo.

Volantino Unieuro: i migliori prodotti a prezzi scontati

Il volantino Unieuro si avvicina al mondo degli smartphone partendo da una riduzione speciale applicata sul Samsung Galaxy S20, uno dei migliori modelli in circolazione, e sicuramente tra i più richiesti degli utenti italiani. Top di gamma assoluto, in grado di garantire prestazioni di altissimo livello, oggi viene commercializzato a poco meno di 640 euro, ovviamente in versione no brand.

Alternative inserite nel volantino Unieuro ce ne sono davvero tante, ma tutte praticamente sotto la soglia psicologica dei 400 euro, qui infatti troviamo Xiaomi Redmi Note 8T, Galaxy S10 Lite, Huawei P30 Lite, P40 Lite 5G o Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Le scorte, infine, sono da considerarsi estremamente limitate, ricordiamo infatti che il volantino, essendo un SottoCosto, distribuisce pochi pezzi sul territorio nazionale (e non verranno riforniti una volta terminati). Se interessati raccomandiamo una rapidissima decisione.

Tutti i dettagli della campagna promozionale discussa nel nostro articolo li trovate precisamente qui sotto, come galleria fotografica.