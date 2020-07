Esselunga prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, riuscendo a continuare a lanciare offerte incredibili dai prezzi estremamente contenuti, tutte applicate su prodotti dalla qualità decisamente elevata.

L’ultimo, almeno in ordine temporale, è rappresentato dallo Huawei Y6P 2020, uno smartphone di fascia bassa, ma comunque decisamente recente (è sul mercato da pochissimi mesi). L’acquisto può essere completato fino al 5 agosto in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, salvo l’esaurimento anticipato delle scorte effettivamente a disposizione. Questi è comunque disponibile in versione no brand, con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico; la più grande limitazione riguarda sicuramente la totale assenza dei servizi Google.

Scoprite i codici sconto Amazon e le tante nuove offerte, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

Volantino Esselunga: le offerte migliori del momento

La natura della campagna promozionale è quella di offerta tech, ciò sta a significare che viene applicato un singolo sconto su un unico modello di tecnologia generale. Nelle settimane correnti è toccato allo Huawei Y6P, uno smartphone attualmente in vendita a soli 119 euro, con annessa una scheda tecnica comunque di tutto rispetto.

Nello specifico parliamo di un ampissimo display IPS LCD da 6.3 pollici, sistema operativo Android 10 con personalizzazione grafica EMUI, un processore octa-core da 2GHz, 3GB di RAM, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel, una anteriore da 8 megapixel, una capiente batteria da 5000mAh, il chip NFC per i pagamenti contactless, nonché ovviamente il sensore per le impronte digitali per lo sblocco senza PIN.

Il prezzo, per la versione da 64GB di memoria interna (espandibili) è di soli 119 euro.