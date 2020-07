Evan Blass pubblica le prime immagini del prossimo smartphone pieghevole Motorola Razr 2020. Emergono, quindi, delle informazioni in merito al design del dispositivo che vanno a sommarsi alle indiscrezioni fino ad ora trapelate riguardo la sua scheda tecnica.

Motorola Razr 2020: emergono le prime immagini dello smartphone pieghevole, ecco i dettagli!

In base alle informazioni emerse e, in particolar modo, alle immagini condivise è possibile notare che il prossimo smartphone Motorola Razr 2020 presenterà delle differenze non indifferenti rispetto al suo predecessore.

Lo smartphone pieghevole di Motorola potrebbe avere uno schermo ancora più sottile e, di conseguenza, più ampio. Il display, infatti, passa dai 6,2 pollici del modello precedente ai 6,7 pollici. Il dispositivo potrebbe essere dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 765 e di modem 5G. La fotocamera posteriore sembra possa essere costituita da un sensore Samsung da 48 megapixel. E’ presente anche una fotocamera frontale da 20 megapixel.

Attualmente non siamo a conoscenza di informazioni certe in merito al lancio. Secondo alcune notizie diffuse in rete, la presentazione del nuovo smartphone pieghevole sarebbe prevista per la fine di agosto. In realtà, date le circostanze e il rinvio della presentazione da parte del colosso a data da destinarsi, è abbastanza probabile che il lancio possa avvenire nei primi mesi del 2021.

Il costo è l’argomento che più fa discutere. Il modello precedente è stato lanciato ad un costo di 1600,00 euro ed è molto probabile che anche il nuovo Motorola Razr 2020 possa essere presentato ad un prezzo simile. Non è da escludere la possibilità che il colosso decida di ridurre la spesa e di adeguarla ai prezzi stabiliti dai principali rivali.