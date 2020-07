Nuova promozione in casa WindTre proposta esclusivamente ad alcuni fortunati consumatori, contattati direttamente tramite l’invio di un SMS promozionale sul numero di riferimento. In combinazione con l’acquisto di un device a rate (con anticipo zero), ecco arrivare la possibilità di richiedere la promozione Mia Smart 80c.

La promozione, come già specificato, può essere attivata solamente tramite invito diretto, ciò sta a significare che gli altri non potranno recarsi in negozio e richiederla, a meno che non abbiano effettivamente ricevuto l’SMS informativo. Il costo di attivazione è variabile in relazione allo smartphone che l’utente deciderà di abbinarvi, parliamo comunque di 9,99 euro o 14,99 euro, con l’aggiunta di 3 euro per la rateizzazione.

Lo stesso discorso vale per il prezzo fisso mensile, considerando che tutto è possibile senza anticipo, il cliente potrà poi pagare una rata fissa di 11,99, 14,99 o 16,99 euro al mese (con l’aggiunta ovviamente del costo della rateizzazione). Il pagamento dovrà necessariamente avvenire tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

WindTre: la promozione migliore del momento

Tutto questo per una WindTre Mia 80c davvero incredibile, non dimenticate infatti che al suo interno sono stati posizionati illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque, con l’aggiunta di 500 SMS verso ogni numero in Italia, per finire poi con 80 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

La promozione può essere richiesta solamente in negozio, previa presentazione dell’SMS. Nel caso in cui invece foste alla ricerca di una soluzione operator attack per gli uscenti da Iliad o da un MVNO, segnaliamo comunque la presenza di Go 50 Top+ e Go 50 Top+ Online con annessi ben 50 giga di traffico dati al mese.