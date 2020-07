Il nuovo operatore unico WindTre ha lanciato lo scorso 27 luglio 2020 una nuova settimana di iniziative dedicate ai clienti iscritti al programma fedeltà WinDay. Questi clienti fino a domenica 2 agosto 2020 potranno usufruire di sconti e quiz per vincere premi in palio.

Lo scorso lunedì l’operatore ha messo in palio un eBook in omaggio su IBS o fino al 50% di sconto sull’abbonamento giochi educativi di Papumba. Scopriamo ora tutti i premi della settimana che mancano.

WinDay di WindTre: ecco i premi e le possibili vincite della settimana

Proprio ieri, martedì 28 luglio 2020 ad alcuni clienti è stata proposta l’attivazione dell’opzione Summer 75 Giga a soli 4.99 euro al mese o del prodotto assicurativo di YOLO, Homeflix. La Summer 75 Giga comprende 75 GB di traffico internet mobile da utilizzare in 15 giorni dall’attivazione al costo di 4.99 euro, attivabile fino al prossimo 3 agosto 2020.

Dalle ore 08:00 alle 23:59 di domani 30 Luglio 2020 si terrà l’oramai tradizionale WinQuiz con il quale è possibile vincere fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura, rispondendo correttamente a tutte le 9 domande a risposta multipla estratte in modalità casuale tra un numero predefinito di quesiti. Si specifica che il quiz in questione sarà nuovamente disponibile Domenica 26 Luglio 2020 in versione “Speciale Domenica”, ma con un montepremi di 2000 euro.

Infine, per il weekend si potrà godere di 1 film gratuito ogni settimana selezionabile da una selezione di film a noleggio disponibili su CHILI, grazie all’iniziativa “WinCinema in streaming a casa tua“. Tutti i clienti dell’operatore possono aderire all’iniziativa attraverso l’applicazione ufficiale dell’operatore. Non vi resta quindi che scaricarla per ottenere fantastici premi ogni settimana.