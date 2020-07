Da tempo si attende la presentazione di un nuovo iMac e questa settimana sembra essere quella giusta. Stando ad alcune indiscrezioni emerse proprio negli ultimi giorni, il colosso di Cupertino potrebbe procedere con il lancio in mercato di un nuovo iMac Intel proprio nei prossimi giorni. La presentazione del dispositivo dovrebbe avvenire tramite un comunicato stampa!

Quanto appena affermato arriva da alcune informazioni messe in rete da fonti ritenute abbastanza affidabili. Si fa riferimento al leaker L0vetodream che da diverse settimane si espone in merito alle date di lancio dei vari device Apple e che, giusto qualche giorno fa, ha esordito con un nuovo tweet nel quale sosteneva che “Alcuni prodotti sono pronti per la spedizione”. Una frase abbastanza sibillina che non presenta riferimenti ad aziende né a prodotti specifici ma che potrebbe riguardare proprio il nuovo iMac Intel.

Altre due informazioni arrivano, invece, dal leaker 9to5Mac che, oltre a comunicare il lancio del nuovo iMac Intel previsto già da questa settimana, afferma che il design del dispositivo non presenterà alcun cambiamento. Si suppone, quindi, che sarà necessario attendere ancora parecchio tempo prima di poter assistere al lancio di un iMac dall’estetica differente e innovativa. E’ probabile che il colosso di Cupertino riservi tale novità per i suoi futuri iMac dotati di processore Apple Silicon.

Le indiscrezioni, seppur considerate decisamente affidabili, necessitano di conferme che potranno arrivare soltanto dal diretto interessato che potrebbe smentire o sostenere le ipotesi procedendo direttamente con la presentazione del nuovo dispositivo.