Da tempo si discute in merito ai ritardi della presentazione dei prossimi prodotti Apple dovuti all’emergenza sanitaria. Nonostante ciò le supposizioni in merito alle possibili date di lancio indicano settembre e ottobre come i mesi in cui il colosso di Cupertino potrebbe procedere con il lancio. Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni che indicano date ben precise nelle quali presenterà i suoi nuovi dispositivi, in particolare: i nuovi iPhone 12, Apple Watch 6 e il nuovo iPad. Anche in questo caso si tratta soltanto di ipotesi, quindi, non si ha alcuna certezza circa le prossime mosse del colosso.

Apple potrebbe presto lanciare iPhone 12, Apple Watch e il nuovo iPad: ecco le possibili date di lancio!

Stando alle supposizioni di iHatcku Pro, il colosso di Cupertino potrebbe procedere con la presentazione ufficiale dei suoi nuovi dispositivi l’8 settembre 2020 attraverso un evento che si terrà online.

In tale occasione si ipotizza possa presentare i suoi nuovi e tanto attesi iPhone 12; i nuovi iPad, l’AirPower e i nuovi Apple Watch. Inoltre, le indiscrezioni emerse fanno riferimento anche a un secondo evento che dovrebbe tenersi il 27 ottobre 2020. In questa occasione il colosso di Cupertino dovrebbe procedere con la presentazione di: MacBook, MacBook Pro e iPad Pro. E’ probabile, inoltre, che durante l’evento siano presentati anche gli attesissimi Apple Glass.

Apple non ha ancora comunicato delle dati ufficiali durante le quali si terrà la presentazione dei vari dispositivi. Quindi, sarà necessario pazientare ancora un po’ e attendere ulteriori novità e conferme direttamente da parte del colosso.