Vodafone riserva una piacevole sorpresa a tutti gli utenti che vorranno avvicinarsi al mondo dell’operatore in red, a patto che comunque si trovino in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, promozione oggetto del nostro articolo, infatti, è distribuita solamente in versione operator attack.

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, nasce per soddisfare le esigenze del consumatore medio che, al giorno d’oggi almeno, si ritrova a voler attivare una promozione dai grandi contenuti e dal prezzo estremamente ridotto.

Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo davvero basso, considerate infatti che dovrete pagare solamente 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, con annessa obbligatoria richiesta di portabilità del numero originario. Ciò che manca, a differenza di tante altre soluzioni, è sicuramente il vincolo contrattuale, in questo caso il cliente potrà decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Passa a Vodafone: la promozione è senza rivali

All’interno della promozione l’utente si ritrova a mettere le mani su 50 giga di internet all’attuale massima velocità di navigazione possibile, affiancati da minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti sul territorio nazionale, per finire poi con infiniti SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

Il costo effettivo della promozione è davvero bassissimo, parliamo di 7 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. In fase di attivazione vi potrebbe venire proposta la possibilità di pagare direttamente tramite conto corrente bancario, sappiate che non sarete obbligati ad accettare, deve essere considerata solamente un plus, una comodità in più.