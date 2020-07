Il Black Friday arriva prima da Trony, già nel periodo estivo possiamo trovare ed approfittare di offerte davvero convenienti, dai prezzi estremamente ridotti, e sopratutto tramite le quali è possibile accedere a prodotti dalla qualità decisamente elevata.

Il volantino è impressionante, ma è importante ricordare che risulta essere limitato a determinate regioni del nostro territorio, nello specifico ne potranno approfittare solamente coloro che si recheranno personalmente in Veneto, Molise, abruzzo e Marche, nonché nella Repubblica di San Marino. Spendendo più di 199 euro, inoltre, sarà possibile anche richiedere un finanziamento a Tasso Zero, in modo da poter versare la cifra dovuta in comode rate fisse mensili.

Volantino Trony: tantissime offerte per far sognare gli utenti

Il prezzo più interessante di tutta la campagna promozionale risulta essere sicuramente applicato sul Samsung Galaxy S20, uno smartphone dalla qualità elevatissima, oggi finalmente disponibile a 699 euro nella sua versione no brand.

L’alternativa proposta per il mondo Apple la trovate direttamente in prima pagina, stiamo parlando dell’iPhone Xr, uno dei più richiesti degli ultimi anni, acquistabile a 599 euro nella versione con 64GB di memoria interna.

Naturalmente le occasioni non terminano qui, si susseguono tantissimi prezzi bassi, ad esempio un Samsung Galaxy A41 in promozione a 229 euro, anche su categorie merceologiche completamente differenti. Per godere di una visione d’insieme della campagna potete aprire le pagine inserite nel nostro articolo, non dimenticate tuttavia le limitazioni discusse in precedenza.