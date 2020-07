Unieuro attira nuovamente gli utenti all’acquisto di una buonissima dose di tecnologia, lanciando il volantino SottoCosto, una soluzione appositamente pensata per invogliare all’acquisto di nuovi prodotti, purtroppo limitata dalle scorte non infinite.

I SottoCosto sono al solito i più apprezzati dagli utenti, proprio perché in grado di ridurre di moltissimo i prezzi di vendita della tecnologia in generale, ma allo stesso modo possono essere quasi un’arma a doppio taglio, poiché le scorte effettivamente disponibili in negozio sono davvero molto poche. Coloro che vorranno approfittare degli ottimi prezzi dovranno farlo entro e non oltre il 2 agosto 2020, sia nei negozi che direttamente sul sito ufficiale; affidandosi all’e-commerce, lo ricordiamo, sarà possibile godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto che si spendano almeno 49 euro.

Volantino Unieuro: questi sono i prezzi del momento

Il volantino Unieuro cerca di accontentare un po’ tutti, per questo motivo, osservando da vicino il solo comparto della telefonia mobile, si trovano device appartenenti sia alla fascia alta, che alle più economiche.

Uno dei più richiesti appare sicuramente essere il Samsung Galaxy S20, oggi finalmente sceso sotto la soglia psicologica dei 700 euro, in grado di assestarsi sugli ottimi 639 euro, per la versione completamente sbrandizzata e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Le alternative ovviamente non mancano, si possono spendere meno di 400 euro per accedere indisturbati ad alcuni dei più interessanti device, come Xiaomi Mi Note 10 Lite, Galaxy S10 Lite, Xiaomi Redmi Note 8T, Huawei P40 Lite 5G, P30 Lite e similari. I dettagli li trovate nelle pagine qui sotto.