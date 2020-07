Il meglio del low-cost made by TIM arriva ad Agosto con una tariffa che pochi utenti potevano aspettarsi. Una mossa azzardata che lascia trasparire un alone di follia. Il target di pubblico è quello under 25 che può beneficiare di opzioni che difficilmente si possono avere con gli altri gestori concorrenti. Scopriamo insieme l’ultima novità in fatto di promozioni mobile.

TIM Student Edition

Non lasciatevi ingannare dal nome, non è solo una tariffa per studenti. Con minuti ed SMS illimitati si apre un canale di comunicazione standard con amici, partner e parenti in Italia e tutta Europa. Fanno la differenza i 40 Giga inclusi con hotspot alle velocità del 4G LTE. Come se non bastasse è possibile divertirsi un mondo senza spendere ulteriori soldi e senza consumare Giga grazie ai regali che rientrano nel prezzo di 9,99 euro al mese indicato per questa tariffa.

In relazione agli omaggi ai clienti TIM riserva traffico dati illimitato ed incluso per l’app e le piattaforme più famose. Ogni contenuto cambiato su WhatsApp è fuori dal conteggio dei Giga insieme a Facebook ed ai servizi per l’ascolto della musica in streaming. Per 3 mesi interi, inoltre, si potrà usare l’app video senza erodere il monte traffico dai Giga residui dell’offerta.

Per funzionare tutto al meglio è necessario servirsi del rinnovo tramite TIM Ricarica Automatica Tale opzione concessa gratuita a tutti i clienti consente di domiciliare le ricariche senza passare per tabaccherie e “rifornimenti del credito” tramite metodi alternativi. In caso non si preveda di usare tale sistema si sappia che i Giga passano automaticamente da 40 a 20 Giga. Scegliendo l’opzione di domiciliazione, raggiunta la soglie dei 3 euro di credito si riceverà una ricarica da 5 euro.