Ultimo giorno di validità di una campagna promozionale davvero molto interessante, da MediaWorld stanno scadendo gli XDays, e con essi tutte le riduzioni applicate su smartphone, tablet, notebook e prodotti di tecnologia generale.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, ma sopratutto dei suoi XDays, possono essere completati solamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, in nessun caso sarà possibile sfruttare gli stessi prezzi anche nei punti vendita. Per facilitare le compravendite, bisogna inoltre ricordare che le spedizioni sono gratuite su ogni ordine di spesa, indipendentemente dalla categoria o dalla merce acquistata.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram per scoprire le migliori offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis.

Volantino MediaWorld: questi sconti sono imprendibili

I prezzi e gli sconti si susseguono imperterriti in un volantino MediaWorld che vuole sicuramente dire la sua nel mercato italiano, osservando da vicino la fascia alta incrociamo prima di tutto l’accoppiata Samsung Galaxy S20 e Apple iPhone Xr, due modelli dalla qualità decisamente elevata, oggi in vendita a soli 699 e 679 euro. Le versioni sono le no brand, con annessa ovviamente garanzia legale della durata di 24 mesi.

Per coloro che invece non vogliono spendere poi così tanto, l’alternativa prende il nome di Samsung Galaxy S10, un ottimo dispositivo attualmente in vendita a 429 euro, ed in grado di soddisfare le pretese/esigenze di quasi tutti gli utenti.

Il volantino MediaWorld ovviamente non si ferma qui, né si limita comunque alla fascia media del mercato della telefonia mobile. Per questo motivo consigliamo di sfogliare le pagine che trovate qui sotto per maggiori informazioni.