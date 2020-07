Esselunga propone un volantino davvero molto interessante, condito da un’offerta tech appositamente pensata per rendere felici gli utenti che, al giorno d’oggi, si ritrovano alla ricerca di un nuovo smartphone dalle prestazioni non particolarmente elevate.

Il volantino che andremo effettivamente a descrivervi, è importante ricordarlo, risulta essere disponibile solamente presso i punti vendita fisici, gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale o altrove sul territorio nazionale. Il prodotto è comunque commercializzato in versione no brand, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi; la validità della campagna è fissata al 5 agosto 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Volantino Esselunga: prezzi bassi e fissi per tutti gli utenti

Essendo a tutti gli effetti una offerta tech, la promozione risulta essere mirata solo ed esclusivamente su un singolo prodotto, stiamo parlando dello Huawei Y6p, uno smartphone attualmente in vendita a soli 119 euro, comunque in grado di garantire più che discrete prestazioni generali.

La sua scheda tecnica lo descrive come un dispositivo con display IPS LCD da 6.3 pollici, un processore octa-core da 2GHz, 3GB di RAM, sistema operativo Android 10, 3 sensori fotografici nella parte posteriore, batteria da ben 5000mAh, chip NFC, sensore per il riconoscimento delle impronte digitali ed una fotocamera anteriore da 8 megapixel.

Se state valutando l’acquisto non dovete dimenticare, ad ogni modo, che sono assenti i servizi Google, non saranno quindi presenti di base le applicazioni dell’azienda di Mountain View.