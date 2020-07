Al giorno d’oggi qualsiasi persona possiede un account sulle varie piattaforme social più famose, come ad esempio Facebook, Twitter e Instagram. Nonostante questo, solo alcune persone riescono a guadagnare cifre anche piuttosto elevate pubblicando soltanto un singolo post sui social. Stiamo parlando in particolare degli influencer, ovvero quelle persone (famose, attori, ecc) che hanno un numero elevatissimo di seguaci o followers. Vediamo nello specifico quanto riescono a guadagnare gli influencer con un post.

Ecco quanto guadagnano gli influencer con un post

Grazie a una classifica stilata dall’agenzia inglese di digital marketing Hopper HQ possiamo scoprire le cifre davvero esagerate che guadagnano gli influencer più famosi d’Italia e non solo con un post sul social Instagram. Nello specifico, la classifica in questione è la Instagram Rich List 2020 ed ha analizzato i guadagni di diversi influencer italiani (come Chiara Ferragni) e anche influencer internazionali.

Partiamo analizzando i guadagni degli influencer italiani. La già citata Chiara Ferragni, secondo la classifica, riesce a guadagnare ben 52 mila euro con un solo post su Instagram, e a livello nazionale si posiziona al quinto posto della classifica con 59.700 dollari. Suo marito Fedez, dal canto suo, riesce a guadagnare 31.200 dollari. Fra gli influencer italiani ci sono poi Gianluca Vacchi con 47.600 dollari, Mariano Di Vaio con 17.900 dollari e Giulia De Lellis con 14.100 dollari. Si tratta di numeri davvero elevatissimi, ma in realtà non sono nulla in confronto agli influencer internazionali.

Il noto calciatore Cristiano Ronaldo, ad esempio, riesce a guadagnare con un solo post ben 889.000 dollari. Ci sono poi Ariana Grande con 853.000 dollari e l’attore Dwayne Johnson, ovvero la persona che guadagna di più, con 1.015. 000 dollari.