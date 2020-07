Blackview ha annunciato che Blackview BV9900 Pro (la versione con Android 10) arriverà sul mercato verso la fine di luglio o all’inizio di agosto. I vecchi utenti BV9900 Pro, possono aggiornare ad Android 10 contattando il team di Blackview.

Android 10 offre una rivisitazione completa del sistema operativo di Google, tra cui un’interfaccia utente minimalista, icone rinnovate, gesti di navigazione intuitivi, modalità scura per il risparmio energetico e molto altro.

Blackview BV9900, le caratteristiche

Insieme alle funzionalità appena menzionate, il team di Blackview ha lavorato per aumentare le prestazioni della fotocamera aggiungendo stabilizzazione video e ottimizzando il problema di messa a fuoco video, raggiungendo un risultato fotografico buono come quello che si potrebbe ottenere da una fotocamera molto più costosa.

Indubbiamente, l’aggiornamento renderà questo smartphone ancora più competitivo. BV9900 Pro è uno smartphone dotato di fotocamera termica. La termocamera FLIR integrata consente di rilevare il calore e di convertirlo in un’immagine visiva. Lo puoi trovare molto utile nelle ispezioni di edifici (umidità, isolamento, coperture, ecc.), antincendio, diagnostica automobilistica, ispezioni industriali, ricerca scientifica e molto altro.

Diversamente dalla maggior parte degli smartphone standard sul mercato, il BV9900 Pro è un dispositivo rugged certificato IP68 e IP69K e MIL-STD-810G. Può resistere a cadute accidentali dall’alto o in acqua senza subire danni. Resiste alla pioggia ed alle condizioni meteorologiche estreme quando si attiva la modalità Outdoor. Grazie a ciò, è un dispositivo affidabile per le persone che lavorano all’aperto o in ambienti difficili come operai edili, pescatori, ecc.

Nell’uso quotidiano, offre la velocità di cui si ha bisogno. Alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio P90, con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, questo smartphone garantisce delle ottime prestazioni. Altre caratteristiche includono:

Schermo FHD+ da 5,84 pollici , Corning Gorilla Glass 5

, Corning Gorilla Glass 5 Fotocamera posteriore Sony 48 MP

Sensore per la frequenza cardiaca e barometro

IceMode – funzioni telefoniche di base disponibili anche a -30 ℃

– funzioni telefoniche di base disponibili anche a -30 ℃ NFC supportato per Google Pay

Supportate bande LTE globali e Dual 4G VoLTE

