Le persone che almeno una volta hanno acquistato un rugged-phone Blackview, sanno che questi smartphone si caratterizzano per essere impermeabili, resistono alla polvere, alle cadute e possono essere utilizzati negli ambienti più estremi in cui i normali smartphone resistono a malapena. Di recente, l’azienda ha lanciato due nuovi prodotti molto interessanti. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Blackview BV6900, il nuovo rugged “Transformer”

Il BV6900 è un rugged phone economico con batteria a lunga durata, comparto fotografico discreto e display ad alta definizione. Con certificazione IP68 e IP69K, BV6900 resiste alla pioggia e ai possibili danni causati dall’acqua. In più, resiste ai danni causati dalle cadute accidentali e degli urti. Per le persone che si trovano spesso in ambienti estremi e difficili, questo smartphone potrebbe essere il proprio alleato. La batteria da 5.580 mAh è una vera risorsa se sei un amante del campeggio, dell’escursionismo o di una qualsiasi altra attività all’aperto, assicurandoti una lunga autonomia.

Questo smartphone è dotato di una quad-camera con sensore principale Samsung da 16 MP, in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze fotografiche. Lo schermo è al di sopra della media, considerando la fascia di prezzo all’interno della quale questo dispositivo si inserisce. È 5,84 pollici con risoluzione 2280 x 1080 pixel in grado di regalarti immagini vivide di estrema chiarezza. Il display è realizzato in Corning Gorilla Glass 5. Per quanto riguarda il design, il BV6900 ha un aspetto “Transformer” caratterizzato da un pannello metallico accattivante e linee iconiche.

Se sei interessato a questo smartphone, non perdere l’occasione di acquistarlo ad un prezzo scontato del 33%. Il dispositivo sarà in vendita a soli $ 199,99 fino al prossimo 31 maggio. Clicca qui per comprarlo ora.

Blackview NVC-02 night camera

La fotocamera notturna NVC-02 è progettata come accessorio per tutti i dispositivi Blackview dotati di USB di tipo C. Con un sensore cmos Sony® STARVIS IMX291 che supporta la risoluzione 1920×1080 e 1280×720, consente di ottenere risultati soddisfacenti in condizioni di scarsa luminosità o scene notturne. Per attivare la fotocamera, sarà necessario scaricare l’app dedicata dal sito ufficiale di Blackview.

NVC-02 è molto flessibile in termini di scenari di utilizzo, grazie alle sue dimensioni ridotte e al design indipendente dallo smartphone. E’ in grado di raggiungere spazi che uno smartphone o comunque un dispositivo molto più grande difficilmente può raggiungere. È possibile agganciare l’NVC-02 sul colletto della maglia o sul cappello, per esempio, e modificare l’angolo di ripresa come desiderato. Si può anche controllare lo scatto premendo gli appositi pulsanti, senza dover utilizzare lo smartphone.

Se sei in possesso di uno smartphone Blackview con porta USB di tipo C, con soli $ 39,99 puoi avere la fotocamera notturna NVC-02. Dopo il 31 maggio, il prezzo aumenterà a $ 59,99. Clicca qui per acquistarne una ora.