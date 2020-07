L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di continuare a proporre, in ottemperanza della Delibera n. 46/17/CONS dell’AGCOM, a tutti i clienti non vedenti e non udenti due offerte agevolate.

Il prezzo è di soli 7.50 euro al mese, entrambe le opzioni tariffarie sono già da parecchio tempo commercializzare dall’operatore, che ora continuerà a proporle fino a nuova comunicazione. Scopriamole nel dettaglio.

PosteMobile continua a proporre le offerte agevolate per non udenti e non vedenti

L’offerta agevolata pensata per i clienti affetti da cecità, questa offre un bundle composto da 2000 credit per chiamare, inviare SMS e navigare in internet e 30 Giga di traffico dati, validi per la sola navigazione su smartphone e tablet al costo complessivo mensile di 7.50 euro al mese, addebitati sul credito residuo della SIM, all’attivazione e ogni 30 giorni per i rinnovi successivi.

I clienti affetti da sordità possono invece usufruire del piano agevolato che offre ogni giorno 50 SMS gratuiti verso tutti i numeri mobili e l’opzione Mobile 30 GB con, ogni mese, 30 Giga al costo di 7.50 euro al mese. In caso di superamento dei 50 SMS giornalieri inclusi, il gestore telefonico applica una tariffa extrasoglia di 6 centesimi di euro per ogni SMS inviato verso tutti i cellulari.

Il cliente che lo desidera, può richiedere l’accesso ai suddetti benefici recandosi presso un ufficio postale del territorio e attivando una SIM PosteMobile, il cui costo di attivazione è pari a 15 euro con 0 euro di traffico incluso. Successivamente, nel momento in cui la propria SIM risulta essere attiva, bisogna compilare il modulo dedicato per l’attivazione del piano agevolato, ed inviarlo via fax al numero gratuito 800185111. Per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.