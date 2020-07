Da ieri 15 fino al prossimo 19 luglio 2020 l’operatore virtuale PosteMobile permetterà nuovamente di sottoscrivere l’offerta tariffaria denominata Creami Wow Weekend 30 GB a soli 4.99 euro al mese.

L’offerta come sempre, è dedicata a tutti i nuovi clienti che desiderano attivare un nuovo numero o che vogliono effettuare la portabilità del proprio da un altro operatore. Ricordiamo cosa offre nel dettaglio.

PosteMobile: nuovamente disponibile la Creami Wow Weekend 30 GB

Creami WOW Weekend 30GB prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati per la navigazione in internet, al prezzo mensile di 4.99 euro. L’attivazione è disponibile online sul sito ufficiale dell’operatore, esclusivamente per i nuovi clienti con o senza portabilità del proprio numero.

La nuova SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di credito incluso mentre la spedizione a domicilio è gratuita. L’acquisto di Creami Wow Weekend 30 GB comporta la conseguente attivazione del piano tariffario ricaricabile denominato Creami neXt 1, al prezzo scontato di 4.99 euro al mese e con l’aggiunta di 25 Giga aggiuntivi invece dei classici 5 inclusi, che porta il totale a 30 Giga a 4.99 euro al mese.

Sottoscrivendo l’offerta in questione, il cliente usufruisce dei servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, che insieme all’avviso di chiamata e al controllo del credito residuo al numero 401212, risultano essere inclusi in PosteMobile Creami Wow Weekend 30 GB. n caso di superamento dei Giga disponibili prima del giorno di rinnovo mensile, il cliente potrà continuare a navigare in internet, ma alla tariffa extrasoglia di 50.41 centesimi di euro per ogni Megabyte consumato. Per scoprire tutti i dettagli o per attivare l’offerta, visitate il sito ufficiale dell’operatore.