Appena un giorno dopo aver lanciato il primo aggiornamento software per OnePlus Nord, OnePlus ha rilasciato un nuovo aggiornamento OxygenOS con miglioramenti della sicurezza e alcuni altri miglioramenti minori.

Il nuovo aggiornamento OxygenOS 10.5.2 offre supporto per i nuovi auricolari wireless OnePlus Buds dell’azienda, ottimizza le prestazioni delle videochiamate e il “processo di avvio della fotocamera con gesti”. Ci sono inoltre miglioramenti della stabilità del sistema e alcune correzioni di bug.

OnePlus Nord sarà disponibile a breve in Europa

L’update aggiunge anche l’ultima patch di sicurezza di luglio 2020. OnePlus afferma di aver apportato alcuni miglioramenti anche all’esperienza della fotocamera con l’ultimo aggiornamento.

Poiché OnePlus non ha ancora iniziato a spedire il device Nord ai consumatori, l’aggiornamento è attualmente in fase di lancio solo per rivedere le unità. Tuttavia, i consumatori che preordinano OnePlus Nord la prossima settimana dovrebbero ricevere l’aggiornamento OxygenOS 10.5.2 non appena terminano le impostazioni del telefono.

OnePlus ha affermato che il Nord sarà alimentato da un processore Snapdragon 765G 5G, display OLED da 6,55 pollici 90Hz, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Si prevede inoltre una fotocamera principale da 48 megapixel e un obiettivo grandangolare da 16 megapixel.

Il Nord ha circa le stesse dimensioni di OnePlus 8, ma è un po ‘più spesso, con bordi arrotondati. Il retro in vetro dà al device un design scintillante, con un aspetto che ricorda la ceramica. OnePlus Nord sarà in vendita in India e in alcuni mercati in tutta Europa dal 4 agosto. Il prezzo parte da € 399 in Europa, a £ 24.999 in India e £ 379 nel Regno Unito.