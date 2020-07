Possiamo finalmente affermare che il colosso OnePlus ha presentato al mondo il nuovo smartphone Nord, che può offrirvi tutto quello che vi serve ad un piccolo prezzo.

OnePlus Nord non è soltanto un nuovo smartphone ma una nuova linea di prodotti che affiancherà la gamma flagship nel prossimo futuro dell’azienda cinese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus: un grande smartphone dal piccolo prezzo

Il nuovo smartphone Nord ha davvero tutto quello che un utente possa desiderare ad un prezzo che lo ha subito reso il best buy assoluto sul mercato attuale. Vi ricordo che parte da soli 399 euro in configurazione 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Il software è il classico del colosso, che non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori, considerati da sempre top di gamma.

L’hardware è leggermente rivisto al ribasso, anche se ci teniamo a sottolineare che integra le stesse ottiche di OnePlus 8. Lo smartphone in questione monta un pannello Fluid AMOLED da 6.44 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. In alto a sinistra troviamo due sensori fotografici, quello principale è da 32 megapixel ed è in grado di registrare video in 4K, mentre quello grandangolare da 8 megapixel offre un campo visivo da 105°.

Dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 765 G con supporto alla connettività 5G ed accompagnato da due tagli di RAM e memoria interna, rispettivamente 8/128 GB e 12/256 GB. Sul retro del dispositivo troviamo un sensore Sony IMX586 da 48 MP con f/1.75 ed OIS, una camera ultragrandangolare da 8MP, un sensore macro e uno di profondità. Da segnalare la presenza della modalità Nightscape, in grado di scattare fino a nove immagini diverse a diverse esposizioni, intrecciandole insieme in pochi secondi per produrre foto più nitide, luminose e intense in condizioni di scarsa illuminazione.

OnePlus Nord sarà disponibile nelle colorazioni Blue Marble e Gray Onyx sul sito ufficiale del colosso e su Amazon partire dal 4 agosto 2020. Partiremo da 399 euro per la versione 8/128 GB fino ad arrivare a 499 euro per la versione con un taglio di memoria più ampio, ovvero 12/256 GB.