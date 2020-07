Rockstar prevede di rilasciare importanti aggiornamenti per i mondi online di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption II quest’estate. L’arrivo dei nuovi contenuti inizia con un aggiornamento “massiccio” per Red Dead Online che i giocatori potranno scaricare il 28 luglio.

Rockstar afferma che la patch aggiunge un nuovo inseguimento di frontiera, ruolo e passaggio fuorilegge. Includerà anche una varietà di funzioni e correzioni di bug che i fan hanno chiesto, secondo lo studio. A una data non specificata entro la fine dell’estate, anche i giocatori di GTA Online avranno qualcosa di nuovo.

GTA Online e RD Online avranno nuovi contenuti quest’anno

L’aggiornamento estivo offrirà “… un divertente mix di nuovi contenuti dalla vasta gamma di esperienze del gioco”. Entro la fine dell’anno, Rockstar rilascerà un altro set di patch sia per GTA Online che per Red Dead Online.

Nel primo caso, lo studio afferma che l’aggiornamento per GTA Online sarà il più grande di sempre e vedrà la società rivisitare rapine e aggiungere una nuova posizione al gioco. Nel frattempo, i giocatori di Red Dead Online non vedono l’ora che Rockstar espandi un ruolo esistente.

Per quanto popolare sia GTA Online, non sorprende scoprire che Rockstar ha intenzione di continuare a sostenere il titolo. Tuttavia, Red Dead Online è una storia diversa. Prima dell’annuncio di oggi, Rockstar non aveva aggiornato in modo significativo il gioco in circa sette mesi. I fan sperano che questo nuovo update possa rivitalizzare in modo significato il titolo per poter tornare a giocare in maniera ancora più diverntente.