L’arrivo delle console next-gen è un argomento che sta infiammando l’estate e certamente l’entusiasmo durerà fino a Natale 2020. Il primo colpo grosso l’ha già piazzato Sony con un annuncio che farà felici tutti gli utenti: GTA V arriverà su PlayStation 5 insieme anche a GTA Online.

Il gioco realizzato da Rockstar Games si configura così come uno dei più longevi di sempre. Infatti, il debutto è avvenuto addirittura su PlayStation 3 e Xbox 360, confermandosi poi campione d’incassi su PlayStation 4 e Xbox One. Con l’arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X il successo non appresta ad arrestarsi.

Il vantaggio del gioco Rockstar Games rispetto alla concorrenza è certamente l’Online. Il multiplayer realizzato dalla software house unisce l’esperienza di gioco tipica della serie GTA con la competizione offerta dai giocatori rivali. Ma adesso giocare al titolo sarà ancora più dolce per tutti gli utenti PlayStation.

Infatti, gli utenti PS4 che giocheranno a GTA Online ogni mese, saranno lautamente ricompensati. Dopo il primo accesso nel corso del mese, sul proprio account verranno aggiunti automaticamente e in maniera totalmente gratuita 1 milione di GTA$.

PS Plus members who play GTA Online on PS4 any time through July will get GTA$1,000,000 deposited within 72 hours into their in-game Maze Bank account.

This offer renews every month until GTA Online launches on #PS5 in 2021. Paid PS Plus subscription required. pic.twitter.com/WkmB1eNS0O

— PlayStation (@PlayStation) July 2, 2020