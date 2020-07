L’impegno del team commerciale di WindTre continua ad essere massimo in queste settimane. Il provider di telefonia, alla sua prima stagione estiva dopo l’avvenuta fusione dei marchi Wind e 3 Italia, cerca di garantire le migliori soluzioni al pubblico. La priorità dei tecnici è ovviamente quella di catturare nuovi clienti.

WindTre, la tariffa con costi da ribasso con minuti e 100 Giga internet

Ancora una volta, in casa WindTre avranno un’importanza strategica tutte le promozioni legate alla portabilità del numero da altro operatore. A tal proposito, la migliore iniziativa sul mercato di WindTre continua ad essere l’iniziativa WindTre Star+.

Il vantaggio di questa ricaricabile sta sia nel pacchetto dei contenuti che nei prezzi. Gli abbonati potranno beneficiare di chiamate senza limiti, di 200 SMS e 100 Giga per connettersi su internet. Il prezzo della ricaricabile sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

In una sfida con Iliad sulle ricaricabili low cost, la WindTre Star+ supera la popolarissima Giga 50. Se il prezzo delle due tariffe è del tutto equivalente, le soglie di consumo garantite da WindTre garantiscono 100 Giga per la navigazione internet a dispetto dei 50 di Iliad.

Gli utenti che desiderano attivare questa promozione devono però fare attenzione alle condizioni per l’attivazione. L’offerta infatti si iscrive nella lista delle iniziative winback del gestore. Per la sottoscrizione della ricaricabile è quindi necessario chiedere la portabilità del proprio numero da altro operatore (TIM, Vodafone o anche Iliad). Per acquistare la SIM e la conseguente attivazione della linea è necessario recarsi in uno store dell’operatore sul suolo nazionale