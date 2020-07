Il 2020 è l’anno in cui tutti, anche i più scettici, hanno compreso la vera importanza di WhatsApp nella vita quotidiana. La chat di messaggistica istantanea, durante le fasi del lockdown, ci ha aiutato a tener vivi i contatti con le persone più care: amici, colleghi di lavoro, parenti e spesso anche con il partner.

WhatsApp, leggere in totale riservatezza le chat del partner

Il ruolo di WhatsApp in una relazione sentimentale non lo scopriamo di certo adesso. Da anni, sempre più amori nascono con l’ausilio della chat di messaggistica. Allo stesso tempo, però, sempre attraverso la piattaforma si consumano tanti tradimenti.

Non è un mistero che, proprio per scoprire eventuali tradimenti, tante persone cercano di spiare le conversazioni del partner. Il metodo della lettura diretta delle chat sullo smartphone può aiutare in alcuni casi per confermare o smentire i propri dubbi, ma non è sempre efficace. Nella maggior parte dei casi chi ha messaggi sospetti, tende a cancellare ogni traccia di testo.

La vera soluzione per leggere le conversazioni del partner in tempo reale è vincolata all’utilizzo del servizio WhatsApp Web. Utilizzando l’estensione desktop della chat è possibile infatti copiare le conversazione del partner dal suo smartphone ad un computer di nostro possesso. Il processo è immediato e non chiede né password né codici di sicurezza.

Una volta sincronizzate le chat sul dispositivo fisso, queste saranno aggiornate con costanza. In questo modo non ci si perderà nemmeno una comunicazione e si potranno confermare o smentire tutte le incertezze sul proprio legame di coppia.