Epic Games e Samsung ospitano un torneo Fortnite, la Fortnite Galaxy Cup, disponibile solo per i giocatori che utilizzano dispositivi Android. I giocatori gareggeranno per vincere il Galaxy Scout Outfit, una skin esclusiva del Samsung Galaxy.

Qualsiasi giocatore con un dispositivo Android può giocare per avere la possibilità di vincere in anticipo il nuovissimo Galaxy Scout Outfit e Star Scout Wrap. Il torneo si svolgerà per due giorni, il 25 e il 26 luglio, con due sessioni di tre ore. I giocatori possono partecipare ad un massimo di dieci partite nel corso dei due giorni. Accumuleranno punti in base al loro posizionamento e al numero di eliminazioni ottenute.

Fortnite, la Galaxy Cup è solo per dispositivi Android

I premi saranno distribuiti in base alla classifica alla fine del torneo (i parametri differiscono da regione a regione). I giocatori nelle seguenti classifiche vinceranno il completo Galaxy Scout:

Europa: top 10.000

NA-East: Top 7.500

NA-West: Top 2.500

America Latina: Top 2.500

Asia: Top 1.250

Medio Oriente: Top 1.250

Oceania: top 1.250

I partecipanti al torneo che finiranno tra i primi 50.000 guadagneranno il Galaxy Scout Outfit e i giocatori che segnano cinque punti guadagneranno il Galaxy Wrap, una skin per cose come pistole e veicoli. Entrambi gli oggetti saranno disponibili per l’acquisto dopo il torneo.

Fortnite ha fatto molto parlare di sè nell’ultimo mese con nuovi cambiamenti in corso sulla mappa. Se vuoi cimentarti nel torneo e mettere alla prova le tue abilità, vai alla modalità Playlist nel gioco Fortnite e scegli il torneo Galaxy Cup, torna nella lobby e poi gioca. Un conto alla rovescia comparirà un’ora prima dell’inizio del torneo.