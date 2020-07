CoopVoce parte da 5 euro con le due nuove offerte ChiamaTutti

Molte volte capita che l’attenzione in merito alle offerte telefoniche sia dirottata solo ed esclusivamente sui grandi gestori MNO. In questo caso però pare che questi abbiano tanti rivali tra i provider virtuali, i quali sono capeggiati in questo momento da CoopVoce.

Sembra essere infatti la volta buona che il nostro gestore di casa Coop, ingrani definitivamente. Le sue promozioni durante gli ultimi anni sono state prese molto in considerazione da tutti coloro che hanno valutato un cambio gestore. Le qualità principali stanno nei prezzi, sempre molto bassi, ma finalmente anche nei contenuti. Proprio questi erano tra gli imputati principali, visto che il pubblico ha sempre sostenuto che le promozioni di CoopVoce non avessero troppo da offrire nonostante i prezzi convenienti.

CoopVoce: arrivano le due nuove ChiamaTutti con tutto incluso nel prezzo, si parte da 5 euro al mese

CoopVoce sta continuando a battere la strada percorsa ormai da diversi mesi a questa parte. Sono state tante le promozioni che si sono avvicendati sul sito ufficiale, comportando tante sottoscrizioni da parte di nuovi utenti.

Le nuove ChiamaTutti hanno fatto scalpore per la loro versatilità ma soprattutto per i prezzi. La prima, la ChiamaTutti TOP 20, include al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G. La seconda invece, ovvero la Easy+, permette di avere a disposizione 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare. I prezzi corrispondono a soli 9 e 5 euro al mese per sempre. Entrambe le promo sono disponibili anche per i già clienti.