CoopVoce: utenti felicissimi, possono avere 2 promo a partire da 5 euro

I gestori virtuali sono una delle soluzioni più adottate da coloro che optano per un cambio gestore ultimamente. Tra questi si distinguono due o tre nomi che fanno costantemente a gara tra loro per aggiudicarsi il titolo di miglior provider virtuale. Saldamente tra le prime posizioni risiede ormai da qualche tempo CoopVoce, gestore che è riuscito finalmente a trovare la giusta mescola. Dal lontano 2007 non aveva mai vissuto un periodo così florido, visto che gli utenti non facevano altro che ignorare le sue promozioni.

Questo accadeva perché le promo lanciate da CoopVoce proponevano contenuti a detta del pubblico troppo esigui. Da qui è nata dunque una nuova strategia, la quale è stata in grado di dimostrare che anche il gestore di Coop poteva dire la sua. Ad oggi l’affidabilità è un vero e proprio marchio di fabbrica, visto che nessuno si è mai lamentato di cattive sorprese dopo la sottoscrizione di un’offerta.

CoopVoce: due nuove soluzioni stupiscono gli utenti, ecco promo da 5 e 9 euro per tutti

CoopVoce in questo momento sta rimodernando la sua linea ChiamaTutti per il mese di agosto ma nel frattempo ci sono due offerte di alto livello. Ecco la ChiamaTutti TOP 30 e la Easy+ con tutto incluso nel prezzo.

La prima permette a tutti di possedere mensilmente minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 30 giga di traffico dati in 4G per 9 euro al mese. La seconda invece offre 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di 5 euro al mese.