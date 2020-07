Iliad sempre più su: il gestore batte TIM, Vodafone e Wind Tre

Fin dal primo momento e fin dal suo arrivo in Italia, Iliad è stato in grado di fare scalpore in quanto gestore più rapido a raggiungere determinati obiettivi. Le offerte ai prezzi lanciati dal gestore non sono state più riproposte da nessun altra casa telefonica, neanche da quelle più forti.

Si è trattato certamente di una scossa importante nel mercato delle offerte ricaricabili, che hanno visto con l’arrivo di Iliad un cambiamento netto rispetto al passato. Da quel momento sono stati in tanti a doversi adeguare alle sue promozioni, proprio per non perdere pubblico e appeal. Sono ormai passati più di due anni dall’arrivo di Iliad sul mercato, ma i numeri continuano ad essere in netta crescita. Stando a quanto riportato da AGCOM, il provider proveniente dalla Francia continua a salire.

Iliad va sempre più in alto insieme ai gestori virtuali: ecco i risultati di AGCOM

I numeri dell’osservatorio sono ormai molto chiari: Iliad continua a crescere e nel primo trimestre del 2020 sono aumentate nettamente le richieste di portabilità rispetto all’anno precedente.

Si è passa infatti da 139 milioni a ben 149,4 milioni. Si tratta quindi di un dato significativo che vede Iliad come l’azienda che incrementa di più la sua crescita con un +2,5% rispetto agli altri. Altre aziende come come Vodafone, TIM e WindTre che invece vedono una contrazione che oscilla attualmente tra lo 0,3 e il 2% in negativo.

Per concludere pare che Iliad dunque non abbia intenzione di fermarsi, con i numeri che continuano a crescere. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare nuove offerte e nuove idee da parte di questo gestore che si sta scoprendo uno dei migliori in assoluto.