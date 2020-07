Offerte veramente speciali incluse all’interno dell’ultimo volantino Euronics pensato e proposto in esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio Nova, tutti gli utenti infatti potranno ricevere gratuitamente un omaggio speciale.

La “moda” del momento tra i rivenditori di elettronica pare essere quella di invogliare il consumatore all’acquisto con un regalo specifico, da Euronics Nova il cliente che sceglierà uno dei prodotti selezionati riceverà direttamente in cassa il comodissimo barbecue da tavolo (il cui valore è di circa 129 euro). Per raggiungerlo, lo ricordiamo, non sarà necessario spendere una cifra minima, ma solo acquistare un prodotto contrassegnato.

La campagna promozionale, allo stesso modo, è attiva fino al 5 agosto solamente presso i negozi di Euronics Nova, non sul sito ufficiale o altrove.

Volantino Euronics: le occasioni sono imperdibili

Al netto di quanto effettivamente scritto, il volantino Euronics propone anche ottimi sconti applicati su smartphone e tutta la tecnologia in generale. Ad esempio è possibile acquistare un Apple iPhone Xr da 128GB a 699 euro, un Samsung Galaxy S10 Lite a 529 euro, Galaxy note 10+ a 849 euro, Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy A21s a 199 euro, Galaxy A21e a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 199 euro o Redmi Note 9 Pro a 299 euro.

Naturalmente le possibilità di risparmio per l’utente finale non terminano qui, si possono scovare anche sconti su altri brand sempre legati alla telefonia mobile, per finire con categorie merceologiche completamente differenti. Tutti i dettagli in merito alla corrente campagna promozionale li trovate raccolti qui sotto.