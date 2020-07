MediaWorld spazza via Unieuro con una campagna promozionale assolutamente degna di nota e ricca di soddisfazioni, gli XDays disponibili ufficialmente, ed esclusivamente, sul sito ufficiale, promettono un risparmio incredibile su ogni acquisto effettuato.

Gli utenti che si avvicineranno al volantino MediaWorld devono prima di tutto sapere che gli acquisti sono effettuabili solamente online, con spedizione gratuita su ogni ordine effettuato (naturalmente scegliendo i prodotti in promozione). Superando la spesa di 199 euro, inoltre, il cliente potrà richiedere il finanziamento senza interessi, con pagamento rateizzato automatico tramite conto corrente bancario.

MediaWorld: risparmio senza precedenti per tutti

I top di gamma inclusi nella campagna promozionale sono, prima di tutto, Samsung Galaxy S20 e iPhone Xr; due modelli qualitativamente molto simili, ma con una generazione di differenza, il device con sistema operativo Android lo potrete acquistare a 699 euro, mentre per iOS dovrete spendere circa 679 euro.

Appena sotto incrociamo il Samsung Galaxy S10 Lite, uno smartphone dalla buonissima qualità complessiva, molto recente e ricco di funzionalità innovative, raggiungibile con una spesa di 429 euro (naturalmente per la versione no brand).

Concludono la campagna i tantissimi device sotto i 300 euro, quindi i vari Huawei P30 Lite, Huawei Y5p, Samsung Galaxy A20e, Huawei P Smart, Xiaomi Redmi Note 9 e similari.

Gli interessati al volantino MediaWorld possono sfogliare e trovare tutte le offerte nelle pagine inserite direttamente sul sito ufficiale, non dimenticatevi che gli acquisti potranno essere effettuati solamente online, non in negozio o altrove in Italia.