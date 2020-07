Apple continua a elaborare idee decisamente interessanti. Dopo aver avuto modo di parlare del brevetto riguardante una possibile nuova versione di Apple Pencil, emergono novità che hanno per protagonista delle nuove cuffie over-ear. Il dispositivo, atteso ormai da tempo dagli utenti, potrebbe avere delle caratteristiche innovative e decisamente interessanti.

Apple: ecco alcune possibili caratteristiche delle future cuffie over-ear!

Le nuove cuffie over-ear brevettate da Apple potrebbero essere presentate entro la fine dell’anno ma ancora non si hanno certezze a riguardo. Dalla pubblicazione del brevetto emergono però alcune delle caratteristiche possedute dal dispositivo.

Apple potrebbe lanciare un prodotto dotato di un’interfaccia touch da utilizzare per eseguire numerose funzioni. Il dispositivo essendo, inoltre, in grado di rilevare la sua posizione rispetto alle orecchie gestisce automaticamente l’interfaccia touch, anche nel caso in cui l’utente abbia posto all’altezza dell’orecchio soltanto un padiglione.

Grazie al rilevamento automatico della posizione, inoltre, le nuove cuffie brevettate dal colosso di Cupertino si dimostrano in grado di regolare in autonomia l’uscita audio. L’utente, quindi, non dovrà preoccuparsi di indossare il dispositivo nel verso corretto. Molto probabilmente tra le funzioni incluse vi sarà anche la cancellazione attiva del rumore.

Le notizie fino ad ora conosciute permettono di supporre che il lancio sia previsto per la fine dell’anno. In realtà, i dettagli in merito alla data di presentazione o al costo previsto per l’acquisto del nuovo dispositivo Apple, anche in questo caso, non sono ancora noti. Trattandosi di un brevetto è possibile, inoltre, che le caratteristiche qui descritte non siano presenti nella realtà o subiscano delle modifiche.