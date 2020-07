Un brevetto nominato “Computer System With Color Sampling Stylus” depositato da Apple ci mostra alcuni dettagli pensati per una futura Apple Pencil. Il colosso di Cupertino potrebbe apportare delle modifiche davvero interessanti al suo dispositivo dotandolo della capacità di riconoscere i colori tramite gli oggetti reali e riprodurli virtualmente.

Apple brevetta una nuova Apple Pencil in grado di riconoscere i colori e riprodurli!

Quanto fino ad ora noto fa riferimento a un brevetto depositato da Apple ma non riporta nulla di certo o confermato poiché relativo esclusivamente a un progetto che potrebbe addirittura non essere portato a termine dal colosso. L’idea appare, comunque, interessante e potrebbe offrire ad Apple la possibilità di raggiungere dei traguardi non indifferenti in vari ambiti.

Protagonista del brevetto è Apple Pencil. La matita del colosso di Cupertino a quanto pare in futuro potrebbe essere in grado di riconoscere i colori dal mondo reale e “catturarli” per riprodurli nel virtuale. Basterà toccare un qualsiasi oggetto e Apple Pencil, grazie a un nuovo sensore dotato di fotorecettori e a una torcia per l’illuminazione, sarà capace di riportare fedelmente il colore in questione.

Quanto pensato da Apple potrebbe apportare delle novità rilevanti anche in vari settori. Il brevetto, infatti, elenca alcune possibili situazioni nelle quali impiegare la nuova funzione di Apple Pencil, tra le tante opzioni vi è la ricezione dei colori della vernice per oggetti domestici. E’ probabile, quindi, che in futuro avremo la possibilità di utilizzare una nuova versione del dispositivo Apple decisamente utile e innovativa.