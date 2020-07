Unieuro conclude con oggi, 23 luglio 2020, un’ottima campagna promozionale che l’ha vista consegnare agli utenti tantissime offerte e sconti assolutamente da non perdere, con prezzi ridottissimi sulla maggior parte dei prodotti attualmente disponibili in commercio.

I Summer Days, questo è il nome del volantino, sono ancora disponibili sul sito ufficiale e nei punti vendita sparsi per il territorio; coloro che sceglieranno di affidarsi all’online devono comunque sapere che la spedizione presso il proprio domicilio sarà gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro (indipendentemente dalla tipologia e dalla categoria merceologica). Al superamento, inoltre, dei 199 euro, il cliente potrà comunque richiedere un finanziamento a Tasso Zero, con pagamento della prima rata a partire dal mese di Settembre 2020.

Volantino Unieuro: cosa fare per risparmiare al massimo

Lo smartphone top di gamma incluso direttamente all’interno del volantino Unieuro resta essere il Samsung Galaxy S20+, un device davvero molto interessante e dalla qualità elevatissima, oggi effettivamente acquistabile al prezzo base di 829 euro (è ancora elevato, ma sicuramente inferiore rispetto al listino originario).

Riducendo la qualità generale incrociamo un’ottima accoppiata, composta da Samsung Galaxy S10+ e LG Velvet, entrami i prodotti sono acquistabili a meno di 700 euro, più precisamente 629 e 699 euro.

Naturalmente sono disponibili anche soluzioni più economiche, non mancano tutti i device in vendita a meno di 500 euro, quali sono i vari Huawei P30, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A71, Motorola G8 Plus, Huawei P40 Lite e similari.