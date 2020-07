Esselunga riconquista la porzione di mercato raggiunta nei mesi scorsi proponendo una campagna promozionale sicuramente degna di nota e più che soddisfacente, l’offerta tech attivata in tutti i punti vendita in Italia, infatti, prevede la possibilità di mettere le mani sul Galaxy A30s ad un prezzo effettivamente ridotto rispetto al listino originario.

Tutti gli utenti che vorranno approfittare dell’ottimo prezzo previsto da Esselunga, dovranno però recarsi personalmente in negozio, al solito ricordiamo che gli acquisti relativi alla tecnologia non potranno essere completati direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Il prodotto è ad ogni modo commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché in versione completamente sbrandizzata.

Per le offerte Amazon ed i codici sconto, iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: queste sono le offerte da sogno

Il prodotto su cui Esselunga ha interamente concentrato la propria attenzione è il Samsung A30s, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, con discrete prestazioni complessive.

Osservando da vicino la scheda tecnica ne notiamo la qualità generale, parliamo infatti di un prodotto con display da 6.4 pollici SuperAMOLED, affiancato da un processore octa-core, da 3 fotocamere posizionate nella parte posteriore, da 4’000mAh di batteria, nonché 4GB di RAM e 128GB di memoria interna completamente espandibile tramite microSD.

Ciò che differenzia il Galaxy A30S da tutti gli altri è sicuramente il prezzo finale di vendita, corrispondente per l’esattezza a soli 179 euro, ottima occasione per mettere le mani su un prodotto di buona qualità generale senza spendere cifre particolarmente elevate. Ricordiamo che le scorte disponibili in negozio potrebbero essere limitate.