Lenovo ha annunciato l’arrivo in Italia di una nuova serie di prodotti che saranno disponibili per la prossima stagione. A partire dai nuovi tablet per la famiglia, tra cui Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus. Portatile e leggero, questo tablet è alimentato da un processore MediaTek Helio P22 Octa-core fino a 2,3 Ghz. Grazie al supporto con Amazon Alexa, è possibile interagire con il prodotto attraverso dei semplici comandi vocali o utilizzarlo in modalità Show Mode quando è in carica nella Smart Dock.

Il tablet sfoggia uno schermo FullHD da 10,3 pollici con cornici sottili ed integra due altoparlanti Dolby Atmos per una esperienza sono coinvolgente. Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus sarà disponibile a partire da agosto per il mercato italiano al prezzo di 249 euro. E’ anche disponibile una versione con Google Assistant, in vendita a partire da adesso al prezzo di 219 euro.

Lenovo, arrivano i nuovi Chromebook

L’azienda ha presentato anche altri prodotti. Annunciato in anteprima al Consumer Electronic Show di quest’anno, Lenovo IdeaPad Chromebook Duet arriva anche sul mercato italiano. Si tratta di uno dei Chromebook più leggeri e sottili al mondo e che offre un’autonomia fino a dieci ore. Grazie allo stilo USI, è possibile scrivere in modo naturale e ciò rende questo prodotto adatto per essere produttivi anche in mobilità. Lenovo IdeaPad Chromebook Duet sarà disponibile in Italia da agosto ad un prezzo a partire da 349 euro.

Oltre ciò, arriva in Italia anche Chromebook IdeaPad Flex 5, un PC convertibile da 13 pollici, con processore Intel Core i5 fino alla decima generazione, SSD PCIe fino a 128 GB di memoria e DDR4 con 8 GB di memoria. Il dispositivo dispone di una penna digitale con supporto integrato, per utilizzare al meglio il pacchetto Adobe Suite. Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD è disponibile in Italia da agosto ad un prezzo a partire da 679 euro. La variante Intel, invece, ad un prezzo a partire da 799 euro.