Si chiama Smart Frame ed è la cornice digitale intelligente realizzata da Lenovo, in commercio dal prossimo agosto. Che si tratti di una foto di famiglia o di un’opera d’arte, la Smart Frame permette di riprodurre in sequenza le proprie immagini offrendo una eccellente resa grafica. La cornice, infatti, consiste in un ampio pannello FullHD da 21,5 pollici con tanto di rivestimento antiriflesso, e può sia essere posizionata su di un cavalletto che installata ad una parete, ed essere poi ruotata in verticale o in orizzontale.

Lenovo Smart Frame, caratteristiche

Lenovo Smart Frame integra un sensore di luce ambientale, grazie al quale il dispositivo regola la luminosità del display in base alle condizioni dell’ambiente circostante, ed è possibile interagire con essa mediante delle comode gesture. Questo significa che è possibile passare all’immagine successiva, mettere in pausa o riprendere la presentazione con dei semplici movimenti. La cornice presenta anche uno speaker, per cui si suppone che in un secondo momento verranno implementate funzionalità che consentano di interagire con l’assistente vocale.

La cornice digitale può comunicare con Google Foto, per cui è possibile darle accesso alle immagini qui presenti, e con la sua app dedicata. Su quest’ultima è anche possibile accedere ad alcune delle opere d’arte più famose al mondo, avendo la possibilità di trasmetterle sulla propria cornice. Sarà poi l’intelligenza artificiale a curare la presentazione delle immagini, fino a realizzare dei bellissimi collage con foto disposte in ordine misto.

Grazie alla cornice in legno chiaro ed alle sue caratteristiche, la Smart Frame di Lenovo è un oggetto hi-tech design che si sposa bene con ogni stile, da quello country-retrò a quello più moderno e minimalista. Come anticipato, la cornice sarà in vendita a partire dal mese di agosto su Indiegogo al prezzo di 399 dollari. Per alcuni giorni, il prodotto potrà essere acquistato ad un prezzo dimezzato.