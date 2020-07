I numeri di Iliad con molta probabilità cresceranno anche durante il corso di questa stagione estiva. Il provider francese rappresenta una vera e propria sorpresa nel panorama della telefonia italiana: in soli due anni, infatti, la compagnia è riuscita ad ottenere una base di clienti vicina ai sei milioni di unità.

Iliad, tre servizi che saranno disponibili completamente a costo zero

Le principali ricaricabili di Iliad anche per le prossime settimane resteranno la Giga 50 e la sempre presente Giga 40. Tutti gli abbonati che sceglieranno queste tariffe avranno diritto a tre servizi gratuiti.

Uno dei vantaggi caratterizzanti di Iliad è senza dubbio la possibilità di effettuare telefonate a costo zero verso l’estero. In base alle direttive del provider francese, i clienti potranno comunicare con amici e parenti in oltre sessanta stati del mondo senza alcun costo aggiuntivo rispetto alle spese mensili per il rinnovo dell’offerta.

L’attivazione di una SIM con Iliad comporta anche la possibilità di usufruire della segreteria telefonica senza costi aggiuntivi. A differenza di altri gestori, infatti, con il provider francese l’ascolto dei messaggi in segreteria è completamente gratuito.

Sempre con Giga 40 e Giga 50 c’è un altro vantaggio rispetto ai principali gestori rivali di Iliad: la totale assenza di piani tariffari. Con le ricaricabili di Iliad, infatti, tutti i consumi sono completamente inclusi all’interno della stessa promozione. Al termine della soglia internet, ad esempio, la connessione sarà bloccata. Con TIM, Vodafone e WindTre, invece, spesso gli utenti oltre al costo della ricaricabile devono fronteggiare anche un extra per il piano tariffario.