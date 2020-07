CoopVoce: nuova ChiamaTutti TOP 20 e un'altra promo a partire da 5 euro

Così come tanti altri gestori, anche CoopVoce prova giorno per giorno a dire la sua. L’obiettivo è quello di mettere sotto la concorrenza, la quale negli anni ha sviluppato un potenziale è davvero incredibile. Se prendiamo in esame Iliad infatti non si può fare altro che celebrare l’impresa di un gestore che pure arrivando dall’estero e con soli due anni di esperienza è riuscito a mettere sotto tante altre aziende.

CoopVoce ora vuole dare la prova definitiva che le sue promozioni sono tra le migliori e soprattutto tra le più scelte nel mondo dei gestori virtuali. Tralasciando Iliad che appartiene ai provider MNO, il gestore di Coop rappresenta una delle soluzioni più affidabili secondo il pubblico. Mai nessuno infatti si è ritrovato con una brutta sorpresa dopo aver sottoscritto una delle sue offerte. Ora inoltre ci sono due soluzioni che non potete non valutare se state cercando un nuovo gestore.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 20 e la Easy+ battono tutti, si parte da soli 5 euro al mese

CoopVoce ha rinnovato ancora una volta la sua linea ChiamaTutti includendo due promo di alto livello. La prima, la Easy+, rappresenta la soluzione con meno pretese, includendo al suo interno 1000 minuti verso tutti, 300 SMS verso tutti e soli 3 giga in 4G per navigare. Il prezzo è di 5 euro al mese per sempre.

La seconda promo, la ChiamaTutti TOP 20, invece raccoglie al suo interno minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G. In questo caso il prezzo corrisponde a soli 8 euro al mese.