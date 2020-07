L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente aggiornato la propria applicazione dedicata ai dispositivi mobili. Vi ricordo che l’operatore è attivo in Italia su rete Vodafone fino in 4G.

L’App di LycaMobile è disponibile sia per dispositivi iOS che Android ed è la medesima per tutti i mercati in cui l’operatore è attivo. Scopriamo insieme le novità grafiche dell’applicazione.

Per dispositivi iOS, la grandezza del download nominale, indicata dagli sviluppatori, è di 107.7 Megabyte ed è necessario il sistema operativo iOS 9.0 o versioni successive. Per Android, invece, il download indicato è di 16 Megabyte ed è necessario disporre del sistema operativo alla sua versione 4.1 o successiva. Nella schermata principale dell’app sono presenti i contatori dell’offerta, il menù per effettuare una ricarica, acquistare un’offerta e conoscere le tariffe nazionali e internazionali, e alcuni banner che promuovono le recenti offerte dell’operatore.

Attraverso l’App ufficiale di LycaMobile è infatti possibile gestire la propria offerta attiva e controllare i consumi. Il cliente ha così modo di vedere quanto traffico è stato effettuato, l’ammontare di credito residuo, le date del rinnovo e altre informazioni. Tramite l’App è inoltre possibile ricaricare la propria offerta e scoprire le iniziative come bonus e promozioni proposte dall’operatore.

E’ inoltre possibile visualizzare i bundle disponibili e le singole offerte attivabili con LycaMobile dai già clienti. Eventualmente, una mappa virtuale permette anche di localizzare il negozio Lyca più vicino. L’applicazione permette inoltre di conoscere i costi aggiornati per effettuare chiamate dal proprio paese verso destinazioni estere. Per scoprire tutte le offerte proposte visitate il sito ufficiale dell’operatore.