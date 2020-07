L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente confermato le nuove offerte che partono da 5.99 euro al mese con minuti, SMS e fino ad 80 GB. In contemporanea ha anche chiuso l’offerta Port IN a 7.90 euro al mese.

L’unica offerta Port IN attualmente attivabile è quella che comprende anche minuti internazionali. Scopriamo ora le offerte appena presentate, con un bundle davvero molto interessante.

LycaMobile conferma le sue nuove offerte da 5.99 euro al mese

La prima nuova offerta è la PORT IN 5.99 che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati fino in 4G su rete Vodafone al prezzo di 5.99 euro al mese.

La seconda offerta prende invece il nome di PORT IN 7.99 e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico internet fino in 4G al prezzo di 7.99 euro al mese. Queste offerte non prevedono alcun costo di attivazione, ma il cliente deve sostenere il costo di una nuova SIM e quello di una prima ricarica contestuale all’attivazione, il cui importo può variare a discrezione del rivenditore.

La PORT IN 5.99 prevede in Roaming nei Paesi dell’UE un limite massimo di 3 Giga di traffico dati ogni mese, mentre la PORT IN 7.99 offre 4 Giga al mese. Minuti ed SMS possono essere invece utilizzati alle stesse condizioni nazionali. Come sopra accennato, l’offerta precedente chiamata PORT IN, che prevedeva minuti ed SMS illimitati e 60 Giga a 7.90 euro al mese, non è più disponibile. Resterà invece attivabile la PORT IN EST, che ha la particolarità di offrire anche minuti internazionali verso alcune destinazioni. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.