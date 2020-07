Comet non si ferma più con il lancio di un volantino che punta a distruggere il dominio di Expert, riuscendo nel contempo a regalare prodotti a tutti gli utenti che decideranno di effettuare acquisti online o nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Gli omaggi previsti infatti spaziano tra il JBL Link 10, del valore commerciale inferiore ai 100 euro, e il JBL Link 300, il cui valore supera la cifra indicata, dipendentemente da quanto l’utente spenderà in negozio. Per ottenerli sarà però assolutamente necessario scegliere uno dei prodotti effettivamente contrassegnati, non sarà infatti necessario superare un determinato livello di spesa, cosa che invece accade in altre occasioni.

Volantino Comet: il rapporto qualità/prezzo è indescrivibile

Tantissimi sono i prodotti in promozione inclusi all’interno del volantino Comet, l’idea dell’azienda è proprio quella di ampliare le possibilità di acquisto, cercando di accontentare più utenti possibili.

Le migliori scelte giungono però nella fascia medio-bassa del mercato, non dimentichiamo tutti i modelli in vendita a meno di 300 euro, quali sono i vari Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A91 o Xiaomi Mi Note 10 Lite, dal rapporto qualità/prezzo quasi unico nel loro genere.

Naturalmente sono presenti anche i top di gamma, come Huawei P40 Pro, Galaxy S20, S20 Ultra o Motorola Edge+, ma qui ovviamente i prezzi sono molto più elevati e quasi allineati con i listini del momento.

Per ogni altro dettaglio in merito al volantino Comet corrente, collegatevi al sito ufficiale dell’azienda.