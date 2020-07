Esselunga ha in serbo per gli utenti italiani un’offerta tech davvero fantastica, tutti possono pensare di accedere al Samsung Galaxy A30s ad un prezzo bassissimo, acquistandolo nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, entro e non oltre il 22 luglio 2020.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, è da considerarsi valida in esclusiva presso i negozi, non sul sito ufficiale (non è infatti possibile acquistarvi tecnologia). Il prodotto è disponibile al prezzo indicato al netto di un esaurimento anticipato delle scorte.

Volantino Esselunga: tanti prezzi bassi fanno sognare gli utenti

Lo smartphone incluso nel volantino Esselunga è il Samsung Galaxy A30s, un buonissimo terminale da 179 euro, tramite il quale si possono raggiungere discrete prestazioni generali, considerando la versione completamente sbrandizzata.

Il terminale presenta un ampio display da 6.4 pollici superAMOLED, affiancato da un buon processore octa-core, da 128GB di memoria interna e da 4GB di RAM. Il comparto fotografico è rappresentato da 16 megapixel nella parte anteriore, mentre da 4 sensori posti posteriormente, con annesso anche flash LED. Lo sblocco avverrà utilizzando il sensore per le impronte digitali o il riconoscimento del viso 2D, concludendo la scheda tecnica con una batteria da 4000mAh.

L’acquisto, come indicato in precedenza, può essere effettuato solamente nei punti vendita al prezzo finale di 179 euro. Il dispositivo viene commercializzato in versione no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel negozio d’acquisto.