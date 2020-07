In estate continuerà la lunga battaglia che vede contrapposti due dei gestori di telefonia più popolari in Italia: Vodafone ed Iliad. Le due compagnie, proprio in occasioni delle settimane estive, cercheranno di aumentare il loro già ampio bacino di pubblico con offerte low cost che prevedono ampie soglie di contenuto.

Vodafone ed Iliad, le migliori offerte pensate per la portabilità della rete

Iliad conferma la sua già fortunata strategia commerciale, continuando a puntare sulla ricaricabile dei record, la Giga 50. Gli utenti che sceglieranno questa promozione, al costo di 7,99 euro ogni trenta giorni riceveranno un pacchetto di contenuti che prevede minuti senza limiti più SMS illimitati e 50 Giga per la navigazione internet.

La risposta di Vodafone alla fortunata promozione di Iliad è altrettanto valida. Il gestore inglese, infatti, promuove una versione ancora più conveniente della sua Special 50 Giga. I clienti che opteranno per tale tariffa riceveranno minuti senza limiti per le telefonate più 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta è di 7,99 euro ogni mese.

Con l’offerta di Vodafone ed anche con l’offerta di Iliad è previsto un costo di attivazione che si attesta sui 10 euro ogni trenta giorni.

I clienti delle due compagnie, oltre ai vantaggi sino ad ora menzionati potranno avere anche degli importanti servizi extra. La Special 50 Giga di Vodafone include nel suo bundle la connessione con rete 4,5G ed anche l’hotspot personale. La Giga 50 di Iliad, invece, mette a disposizione chiamate senza limiti verso l’estero in oltre sessanta paesi del mondo.