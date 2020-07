Sappiamo già che il prossimo smartphone di Cubot sarà l’X30, un dispositivo dotato di ben cinque fotocamere AI ed un fantastico display tutto-schermo. L’azienda ha a tal proposito rivelato una buona notizia: CUBOT X30 sarà disponibile all’acquisto su Aliexpress a partire dal 27 luglio al 1 agosto ad un prezzo promozionale di soli $149,99 (circa 130 euro al cambio) per la versione da 128 GB e $178,99 (circa 160 euro al cambio) per la versione da 256 GB.

La configurazione di CUBOT X30 è simile a quella di HUAWEI Nova 5T. Diamo un’occhiata alle specifiche e confrontiamone i prezzi.

Fotocamera

Oltre al display tutto-schermo, il più grande punto di forza di CUBOT X30 sono le cinque fotocamere AI. Sebbene la fotocamera principale sia l’unità in cui non ci sono molte differenze, lo smartphone di Cubot ha una fotocamera macro da 5 MP, mentre quella Huawei Nova 5T è da 2 MP.

Batteria

Ecco in cosa si distingue CUBOT X30, in quanto ospita una batteria da 4.200 mAh mentre Huawei Nova 5T viene fornito con una batteria più piccola da 3.750 mAh.ù

Memoria

Sia CUBOT X30 che Huawei Nova 5T sono disponibili in due modelli. X30 offre 6G RAM + 128G ROM e 8G RAM + 256G ROM, mentre Nova 5T offre 6GB RAM + 128GB ROM e 8GB RAM + 128G ROM. X30 offre, dunque, una versione con una storage da 256 GB che possiamo scegliere. Inoltre, CUBOT X30 supporta schede TF per espandere la memoria fino a 256 GB e Nova 5T no.ù

Sistema operativo

CUBOT X30 funziona su Android 10 con le ultime funzionalità come la modalità dark a livello di sistema e di controllo della privacy, mentre Huawei Nova 5T viene fornito con MIUI 9.1 basato su Android 9.0.

Prezzo

Come anticipato, CUBOT X30 arriverà sul mercato a soli $ 149,99 per la versione 6G + 128G e al prezzo di $ 178,99 per la versione 8G + 256G. Costa, dunque, circa 100 euro in meno rispetto a Huawei Nova 5T, il cui prezzo è di che costa circa 299 euro per la configurazione da 6 GB / 128 GB. Ovviamente, Cubot X30 è più conveniente rispetto ai suoi concorrenti in quanto la loro configurazione non è molto diversa, ma Cubot X30 è molto più economico di Huawei Nova 5T.

Puoi aggiungere adesso questo smartphone al tuo carrello in modo da non perdere l’offerta quando sarà disponibile sul mercato.