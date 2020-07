Dopo il lancio CUBOT P40, lo smartphone economico dotato di quad-camera, l’azienda ha lanciato il nuovo rivoluzionario CUBOT X30 con un fantastico display tutto-schermo e cinque fotocamere AI. Come primo smartphone premium, Cubot X30 sarà in vendita a partire dal prossimo 27 luglio su AliExpress ad un prezzo promozionale di soli (circa) 130 euro al cambio.

CUBOT X30, le caratteristiche

CUBOT X30 è dotato di una penta-camera esterna ad alta definizione. Questo sistema include un sensore principale Samsung S5KGM1 da 48 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 16 MP, una lente macro da 5 MP, un obiettivo di profondità di campo da 2 MP e un obiettivo da 0,3 M, che permette di catturare momenti incredibili. C’è anche una fotocamera frontale da 32 MP per selfie e sblocco con Face ID.

Dal punto di vista estetico, CUBOT X30 è dotato di un display tutto-schermo da 6,4 pollici con una risoluzione FullHd+ (1080 x 2310 pixel) che garantisce una visuale più ampia ed una esperienza più immersiva. Questo smartphone è disponibile in tre colori: nero, blu e verde sfumato. Questo è lo smartphone di punta dell’azienda, ed è pertanto alimentato da un processore Octa-core MediaTek Helio P60 a 2,0 GHz basato su un processo a 12 nm. Sarà disponibile in due modelli, uno con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, e l’altro con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna.

Lo smartphone è dotato di una grande batteria da 4.200 mAh per un divertimento prolungato. A bordo di CUBOT X30 c’è Android 10 con tutte le più importanti funzionalità, come la Dark Mode a livello di sistema, la funzione di controllo della privacy e molto altro.

X30 supporta le bande LTE globali, che consentono allo smartphone di funzionare a livello globale in tutti i fusi orari e con la maggior parte dei gestori internazionali e locali. Questo dispositivo implementa la tecnologia NFC che consente agli utenti di effettuare pagamenti contact-less tramite Google Pay. Per quanto riguarda la connettività, CUBOT X30 offre Wifi, Bluetooth 4.2, NFC, OTG e GPS. C’è Face ID, sensore di prossimità, accelerometro, giroscopio, supporta la doppia scheda SIM Nano e uno slot per microSD per espandere la memoria interna.

CUBOT X30, disponibilità e prezzi

Cubot offre uno sconto early-bird per l’acquisto di questo smartphone. $148,99 per la versione da 128 GB e $178,99 per la versione da 256 GB. Gli utenti interessati possono aggiungere lo smartphone al carrello per ricevere una notifica non appena sarà disponibile.

Inoltre Cubot offre a 10 utenti fortunati la possibilità di vincere un X30. Chi è interessato, può iscriversi al giveaway dal sito Web ufficiale Cubot.