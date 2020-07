L’operatore Tim Italia nelle ultime ore ha iniziato a proporre, ad alcuni clienti mobile, l’attivazione online dell’offerta di rete fissa TIM Super con i primi 2 mesi in regalo.

L’obiettivo principale dell’operatore è lampante: spingere più clienti possibili ad effettuare la convergenza. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa interessante proposta.

Tim spinge alcuni già clienti mobile verso la convergenza

La promozione denominata Promo Estate, consiste nello scontare del 100% i canoni dei primi due mesi dell’offerta di rete fissa, che allo stato attuale delle cose verrebbero altrimenti a costare 29.90 euro per ciascun mese. La promozione è riservata ai già clienti che da canale web vogliono attivare una delle offerte tra TIM Super Fibra (FTTH) e TIM Super Mega (FTTC) entro e non oltre il 29 agosto.

Inoltre, come conseguenza dell’avvenuta convergenza, il cliente che attiva l’offerta si vedrà ricevere anche GB illimitati sul piano dati mobile, secondo i meccanismi di convergenza TIM Unica. Una volta terminati i due mesi gratuiti, l’offerta tornerà a costare la cifra prevista nel momento dell’attivazione, che al momento è di 29.99 euro al mese.

Vi ricordo che l’operatore in tutte le sue ultime offerte ha incluso anche il pacchetto Mondo Disney +. Quest’ultimo sarà incluso gratis per i primi 6 mesi contestualmente alle attivazioni delle offerte di rete fissa. Dopo i primi 6 mesi Mondo Disney+ si rinnoverà sempre al costo promozionale di 3 euro al mese invece di 11.90 euro salvo disattivazione da parte dell’utente. Il recesso potrà essere effettuato in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Che dire, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.