TIM offre la possibilità di provare Gratis Disney+ per un periodo complessivo di 6 mesi a partire dalla data della richiesta. Grazie a questo abbonamento avremo l’opportunità di estendere il limite sulla visione dei contenuti digitali inclusi in Tim Vision con l’aggiunta di produzioni animate famose e sempre aggiornate. Scopriamo insieme come fare.

TIM: con le nuove offerte hai anche 180 giorni di streaming Disney+ a costo azzerato

Le nuove offerte TIM includono il canone già pagato per il servizio Disney+ Streaming attivo tramite PC, TV, smartphone, tablet ed altri dispositivi compatibili. Tutto si ottiene con l’accesso elle quattro promozioni previste nel piano promozionale delle componenti di linea fissa ADSL e Fibra Ottica che al termine del periodo gratuito concedono di nuovo tutto a soli 3 euro al mese anziché 6,99 euro al mese. In particolare abbiamo:

TIM SUPER FIBRA

Fibra fino a 1GIGA in download e 100 Mega in Upload

in download e 100 Mega in Upload Modem TIM HUB+ con copertura Wi-Fi 6 incluso

con copertura Wi-Fi 6 incluso Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali Mondo DISNEY+ GRATIS per 6 mesi e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese

e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese ATTIVAZIONE Inclusa

COSTO: 29,90€ al mese

TIM SUPER MEGA

Internet veloce fino a 200 MEGA in download e 20 Mega in Upload

in download e 20 Mega in Upload Modem TIM HUB incluso

incluso Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali Mondo DISNEY+ GRATIS per 6 mesi e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese

e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese ATTIVAZIONE Inclusa

COSTO: 29,90€ al mese

TIM SUPER FWA

Traffico Illimitato fino a 200GB al mese ( download a 30Mbps e upload a 3Mbps)

download a 30Mbps e upload a 3Mbps) Modem TIM SUPER FWA incluso a seconda della copertura

incluso a seconda della copertura Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali Mondo DISNEY+ GRATIS per 6 mesi e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese

e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese ATTIVAZIONE Inclusa

COSTO: 24,90€ al mese

TIM SUPER ADSL

Internet fino a 20 MEGA in download e 1 Mega in Upload

in download e 1 Mega in Upload SMART MODEM incluso a seconda della copertura

incluso a seconda della copertura Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali Mondo DISNEY+ GRATIS per 6 mesi e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese

e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese ATTIVAZIONE Inclusa

COSTO: 29,90€ al mese

La validità delle offerte scade il prossimo 27 giugno con eventuale disdetta gratuita da riscattare senza vincoli in caso di ripensamento. In tal caso decadono anche i vantaggi economici e di utilizzo inclusi con i piani in streaming per i servizi Disney+ e Tim Vision previsti all’atto della richiesta.