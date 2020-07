Sky e DAZN trasmetteranno, come al solito, tutte le partite di questa nuova giornata di campionato. Oggi, 18 luglio, inaugureranno la 34^ giornata del campionato di calcio di serie A tre partite sempre rigorosamente targate Sky e DAZN. Quella di oggi è la quint’ultima giornata di campionato e, come è facile immaginare, i punti in palio diventano molto pesanti in prospettiva scudetto, qualificazione alle coppe europee e per la salvezza.

Inaugureranno la 34^ giornata Verona-Atalanta, in diretta su Sky con inizio previsto per le ore 17.15. I Bergamaschi sono reduci da 10 risultati utili consecutivi e distano “solo” 7 punti dalla capolista Juventus. La vittoria per l’Atalanta sarà d’obbligo considerando il confronto previsto tra Juventus e Lazio. Per il Verona in palio c’è il prestigio di uno spendido campionato finora disputato ed un sogno Europa league non ancora del tutto spento.

Gli altri match della 34^ giornata e dove vederli

A seguire, dopo l’interessante incontro tra Verona e Atalanta, scenderanno in campo Cagliari-Sassuolo, in una partita che non ha molto da chiedere in termini di classifica per il Cagliari ma che vede il Sassuolo ancora in corsa per un sogno chiamato Europa league. Cagliari e Sassuolo scenderanno in campo alle 19.30 e la partita sarà trasmessa in diretta da Sky.

Concluderanno gli anticipi della 34^ giornata Milan-Bologna, con inizio previsto per le ore 21.45 e trasmessa in diretta su DAZN con il Milan, in piena corsa per un posto in Europa. Per tutte le altre partite della 34^ giornata, in programma sabato e domenica, tornate a trovarci su Tecnoandroid.it, troverete orari e dove vedere tutte le partite del campionato di calcio di serie A.

Verona-Atalanta ore 17:15 (SKY)

Cagliari-Sassuolo ore 19:30 (SKY)

Milan-Bologna ore 21:45 (DAZN)