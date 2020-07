Nelle ultime ore alcuni clienti del nuovo operatore unico WindTre insieme ad altri clienti dell’operatore virtuale CoopVoce hanno riscontrato dei curiosi problemi durante le chiamate vocali.

Più precisamente, alcuni clienti di CoopVoce, non riuscirebbero a chiamare i clienti di WindTre. Quest’ultimo è già al lavoro per cercare di risolverlo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre fatica a ricevere le chiamate dagli utenti CoopVoce

Nello specifico per alcuni clienti CoopVoce risulta impossibile raggiungere le numerazioni WindTre: chiamando i numeri WindTre si riceve il messaggio automatico che indica l’inattività del numero chiamato, nonostante il numero sia in realtà pienamente operativo. Il problema si verifica per i clienti CoopVoce con SIM Evolution, per le quali l’operatore opera come Full MVNO.

Tutti i clienti CoopVoce con SIM Evolution sembrano riscontrare il problema, sia quelli che hanno conseguito una numerazione CoopVoce che quelli che hanno effettuato la portabilità. CoopVoce sta provvedendo a segnalare a WindTre le numerazioni affette dal problema. Al momento però non conosciamo ancora le tempistiche di risoluzione, potrebbe essere che le stanno risolvendo ora nel momento in cui scriviamo, come il problema potrebbe prolungarsi anche per i prossimi giorni.

Sembra infatti che tutto nasca dal fatto che le numerazioni chiamanti di CoopVoce con SIM Evolution non vengano riconosciute dai sistemi WindTre, i quali forniscono una risposta di numerazione inattiva. Fateci sapere se anche voi riscontrate lo stesso problema. Non ci resta che attendere e sperare di ricevere una comunicazione al più presto da uno dei due operatori. Ovviamente vi terremo informati non appena sapremo qualche dettaglio in più.